معتز عبدالفتاح: صبرا آل مصر حتى تحدث النهضة (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:22 ص
معتز عبد الفتاح
معتز عبد الفتاح
أمنية فوزي
قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن أوضاع المنطقة الحالية، تجعلنا نحمد لله على نعمة مصر.

أضاف "عبدالفتاح" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء: "شكرا للناس الذين تسلموا هذه البلد شبه دولة وبيشتغلوا بإخلاص للحفاظ عليها بل وتنميتها وتطويرها".

ووجه أستاذ العلوم السياسية رسالة إلى "كل الناقضين وبعض الناقدين"، قائلا: "حاولوا تتفهموا الظروف، وحاولوا تساعدوا البلد بالنصيحة وبالصبر حتى يكتمل المشروع الوطني القائم".

تابع: "مصر اليوم مثل كوريا الجنوبية في الستينيات وتايوان في السبعينيات والصين في الثمانينيات وماليزيا في التسعينيات وتركيا في مطلع الألفينات.. بنحاول نتعلم من خبراتهم ولا نكرر أخطاءنا في السبعين سنة التي مضت".

استكمل: "صبرا آل مصر حتى تحدث النهضة إن شاء الله.. تحيا مصر".

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