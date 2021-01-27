"الصحة العالمية" تحذر من تحول كورونا إلى مرض جهازي.. فماذا يعني ذلك؟

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
لا تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها على المشهد العالمي، فمنذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، للمرة الأولى في الصين، خلال شهر ديسمبر عام 2019، لا تزال العدوى تتفشى في مختلف الدول، مخلفة ما يقرب من 100 مليون حالة إصابة، بالإضافة إلى أكثر من مليوني حالة وفاة.

وفيما لا تزال الجائحة مستمرة، تواصل الحكومات المختلفة، تشديد إجراءاتها ومحاولة حصر المرض، ومنع انتقاله من شخص إلى آخر، حتى يمكن السيطرة عليه، إلى جانب قيام بعض تلك الدول بتوفير اللقاحات التي سبق وأقرتها منظمة الصحة العالمية، لتطعيم الفرق الطبية، والمواطنين، ضد الفيروس، الذي ظهرت سلالة جديدة متحورة منه في بعض الدول، وهو ما يثير مخاوف الجميع من أن يخرج الوضع عن السيطرة، ما لم يتم التعامل مع تلك السلالة إلى جانب السلالة القديمة، وكبح انتشارها.

تصريحات صادمة
وجاءت تصريحات منظمة الصحة العالمية صادمة للجميع، بعدما أكدت أن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، يمكن أن تتحول إلى "مرض جهازي"، حيث قال مايك رايان، مدير برامج الطوارئ في المنظمة الأممية، إن هناك دائما خطر تحول أي مرض إلى متوطن وجهازي، وقد شهدنا هذه الأمثلة في الماضي.

وأضاف "ريان"، أنه بالنظر في تاريخ البشرية فسنرى أننا تمكننا من الانتصار على الجدري فقط، ولم ننجح حتى الآن على سبيل المثال فى التغلب على شلل الأطفال أو الحصبة.

وأوضح مدير برامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد لديه مواصفات عدة تدل على أن القضاء عليه سيكون أمرا صعبا، مضيفا: "على وجه الخصوص، يوجد فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا، ومع ذلك ليس هناك وصول كامل إلى اللقاحات، وهذا الوضع سيستمر في المستقبل القريب، لهذا السبب انتقال العدوى سيتواصل".

وتابع ريان: "في هذا العام تتوفر لدينا فرصة لخفض مستوى الوفيات بشكل ملموس، والعودة إلى الحياة الطبيعية، لكن الفيروس سيواصل الانتقال لوقت طويل، وفي حال فشلنا في ضمان توفير اللقاحات في كل الأماكن، ولهذا السبب تكمن النقطة الأهم حاليا في تقليل قدرات هذا الفيروس على الانتشار لمنعه من تدمير الاقتصادات وقتل الناس".

ما هو المرض الجهازي؟
ويتساءل الكثير من الناس عن معنى المرض الجهازي، الذي أورده مسؤول منظمة الصحة العالمية في معرض تصريحاته عن الجائحة.

المرض الجهازي، هو الداء الشامل، أو المرض العام، أو المرض غير الموضعي، أو الداء الجهازي، "Systemic disease" وهو المرض الذي يؤثر على مجموعة الأعضاء والأنسجة أو يؤثر على الجسم بأكمله.

ومن بين أبرز الأمثلة على المرض الجهازي، متلازمة التعب المزمن، والالتهابات الوعائية كالذئبة الحمامية والتهاب الشرايين العقدى المتعدد، والغرناوية، والسكري، والتهاب القولون التقرحي، وارتفاع ضغط الدم، والمتلازمة الأيضية، والإيدز، والدراق الجحوظي، والذئبة الحمامية الشاملة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتصلب العصيدي، وفقر الدم المنجلي، والوهن العضلى الوبيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا توفير اللقاحات بوابة الفجر الفجر السلالة المتحورة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 21 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان السيد يعلق على أداء كهربا أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

سلالة جديدة من فيروس كورونا تهدد العالم.. و"الصحة العالمية" تعلن الطوارئ

بعد موافقة روسيا.. دول تعتمد الملاريا علاجا لكورونا

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن أعراض ما بعد كورونا

رسائل وتحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن أزمة فيروس كورونا

نهاية كورونا اقتربت.. تصريحات مبشرة من الصحة العالمية

موجودة في مصر.. ٧ معلومات تهمك عن سلالة كورونا الجديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات