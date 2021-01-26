عقب تصدرها التريند..تعرف على حقيقة زواج سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تصدرت الفنانة سعاد حسني التريند، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم بمناسبة ذكرى ميلادها والذي احتفل به عدد من الجمهور.

وبالتزامن مع ذلك يكشف "الفجر الفنيط حقيقة زواج الفنانة سعاد حسني من عبد الحلم حافظ وذلك عقب انتشار هذه الأخبار في الآونة الأخيرة.

وحسم هذا الجدل ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من خلال مداخلة هاتفية سابقة له عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، حيث صرح قائلا إن عمه لم يتزوج من سعاد حسني، ولكنه كان مجرد حب وأن الحب لا علاقة له بالزواج وذلك بناء على مذاكرت قالها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

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