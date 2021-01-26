وزير الزراعة: من 100 سنة كان نصيب كل مواطن فدان.. "دلوقتي 2 قيراط"

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قالت السيد القصير، وزير الزراعة، إن اجمالي الرقعة الزراعية في مصر يقدر بـ9.4 مليون فدان، أي نصيب المواطن المصري يقدر بـ2 قيراط،، متابعًا: "من 100 سنة كان نصيب كل مواطن فدان"



وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء أن الدولة تعمل على التوسع في الرقعة الزراعية بصور غير تقليدية، من خلال معاجلة مياه الصرف الزراعية، والعمل على التحويل من الري بالغمر إلى الري الحديث سواء الري بالتنقيط او الري بالرش، خاصة أن هذا الري يوفر في المياه، ويزيد من الانتاجية، ويقلل من تكاليف الانتاج، ويقلل من العمالة المستخدمة.



وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي من تحديث مليون فدان قبل 3032021، وخلال 3 سنوات لدى الوزارة تعمل على تحويل 4 مليون فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث، من خلال استخدام أساليب الزراعة الحديثة التي تقلل كمية المياه، وتزيد من معدل انتاجية الفدان.

