وزير الزراعة: من 100 سنة كان نصيب كل مواطن فدان.. "دلوقتي 2 قيراط"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت السيد القصير، وزير الزراعة، إن اجمالي الرقعة الزراعية في مصر يقدر بـ9.4 مليون فدان، أي نصيب المواطن المصري يقدر بـ2 قيراط،، متابعًا: "من 100 سنة كان نصيب كل مواطن فدان"

وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء أن الدولة تعمل على التوسع في الرقعة الزراعية بصور غير تقليدية، من خلال معاجلة مياه الصرف الزراعية، والعمل على التحويل من الري بالغمر إلى الري الحديث سواء الري بالتنقيط او الري بالرش، خاصة أن هذا الري يوفر في المياه، ويزيد من الانتاجية، ويقلل من تكاليف الانتاج، ويقلل من العمالة المستخدمة.

وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي من تحديث مليون فدان قبل 3032021، وخلال 3 سنوات لدى الوزارة تعمل على تحويل 4 مليون فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث، من خلال استخدام أساليب الزراعة الحديثة التي تقلل كمية المياه، وتزيد من معدل انتاجية الفدان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة وزارة الزراعة نصيب المواطن الاراضى الزراعية

أخبار تهمك

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني عقب تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 9 ساعات

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ ساعة و نصف

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ ساعة و 24 دقيقة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب بيراميدز: المنافسة ما تزال قائمة.. وهذه رسالتي لإكرامي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

البحث عن البديل.. خطة الحكومة لتحويل الري بالغمر إلى النظام الحديث

وزارة الزراعة تكشف عن خطتها لمواجهة نقص المياه

متحدث الري: الزراعة تستهلك 85% من حصة مصر المائية (فيديو)

وزير الزراعة: العالم يعرف قيمة وجودة القطن المصري (فيديو)

الزراعة تبحث تنفيذ أعمال مشروع تحديث الري الحقلي في ٨ محافظات

35 % نسبة زيادة الرقعة الزراعية في عهد "السيسي" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:14 م

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

10:12 م

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

10:19 م

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

09:02 م

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات