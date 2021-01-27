شاهد.. معتز عبدالفتاح عن 25 يناير: لا أخطأ الثائرون ولا أخطأت الشرطة
الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:31 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، في ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير، إنه في ثورة 25 يناير "لا أخطأ الثائرون ولا أخطأت الشرطة.. من أخطأ هو من وضع أبنائنا من الشرطة في مواجهة شبابنا ممن كانوا يحلمون بوطن أفضل".
أضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء: "أخطأ مبارك ورجاله.. ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة هما في ضميري عيدان يتزامنان".
تابع: "الإخوان سرقوا الحلم وتصدى لهم الجميع، ولولا ٢٥ يناير التي تخلصت من مبارك لما كانت ٣٠ يونيو التي تخلصت من الإخوان.. كي تحيا مصر.. وأقول إلى شباب الإخوان.. من يضعك في مواجهة جيش وشرطة وقضاء بلدك فقد ظلمك ونزع منك وطنيتك.. اللهم إني قد بلغت".
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