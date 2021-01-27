شاهد.. معتز عبدالفتاح عن 25 يناير: لا أخطأ الثائرون ولا أخطأت الشرطة

قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، في ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير، إنه في ثورة 25 يناير "لا أخطأ الثائرون ولا أخطأت الشرطة.. من أخطأ هو من وضع أبنائنا من الشرطة في مواجهة شبابنا ممن كانوا يحلمون بوطن أفضل".









أضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء: "أخطأ مبارك ورجاله.. ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة هما في ضميري عيدان يتزامنان".



