شاهد.. معتز عبدالفتاح عن 25 يناير: لا أخطأ الثائرون ولا أخطأت الشرطة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:31 ص
معتز بالله عبدالفتاح
معتز بالله عبدالفتاح
أمنية فوزي
قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، في ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير، إنه في ثورة 25 يناير "لا أخطأ الثائرون ولا أخطأت الشرطة.. من أخطأ هو من وضع أبنائنا من الشرطة في مواجهة شبابنا ممن كانوا يحلمون بوطن أفضل".


أضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء: "أخطأ مبارك ورجاله.. ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة هما في ضميري عيدان يتزامنان".

تابع: "الإخوان سرقوا الحلم وتصدى لهم الجميع، ولولا ٢٥ يناير التي تخلصت من مبارك لما كانت ٣٠ يونيو التي تخلصت من الإخوان.. كي تحيا مصر.. وأقول إلى شباب الإخوان.. من يضعك في مواجهة جيش وشرطة وقضاء بلدك فقد ظلمك ونزع منك وطنيتك.. اللهم إني قد بلغت".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معتز بالله عبدالفتاح ثوره يناير بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غزيرة خلال الـ72 ساعة القادمة (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 13 ساعة

كواليس قتل سائق على يد أردني الجنسية بعد وصلة مزاح داخل فيلا بالحي الراقي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 16 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 5 ساعات

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجرها: الأهلي حرم من ركلة جزاء وهدف صحيح 100% أمام بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الوفد" عن ذكرى 30 يونيو: المصريون تخلصوا من الفاشية الدينية

محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

الحكومة: الخميس 28 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر

عاجل.. تعطيل البنوك العاملة في مصر الخميس المقبل

محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

محافظ الفيوم يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 ص

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

02:00 ص

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات