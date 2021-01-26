حنين ابنة محمد رمضان تثير الجدل بدخولها عالم الفن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
آثارت حنين ابنة الفنان محمد رمضان جدلا واسعا عقب ردها على بعض أسئلة الجمهور من خلال خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وردت على أحد المتابعين والذي سألها عن حبها في الفن قائله: "مش بحب التمثيل "، وسأل آخر عن رغبتها في الغناء مثل والدها قائله: "لا لا لا".

يذكر أن الفنان محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا من خلال كليب أغنيته "مصباح علاء الدين" عقب طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "من صغري كنت شايف وانا بلمس النجوم.. ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة جايلك ياصفوف يا أولي.. وأدي حلم الطفولة أهو اتحقق فيوم.. ماكانش ليا واسطة مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم كان رؤية مش كابوس".

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