آية عبد الرؤوف لـ"الفجر الفني": أستعد لطرح كليب "الساعة أربعة".. والمخرجة اللبنانية رودينا أظهرتني فيه بشكل مختلف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

كشفت الفنانة آيه عبد الرؤوف عن أعمالها الجديدة، التي تستعد لطرحها لها خلال الفترة القادمة، وعن التعاون مع صناع العمل .

وقالت لـ"الفجر الفني": "انتهيت من تصوير كليب (الساعة أربعة)، وهو من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم توزيع وسام عبد المنعم إخراج رودينا حاطوم ، إنتاج لايف ستايلز ستوديوز".

وأضافت أن الكليب وهو ثان تعاون بيني وبين الشركة وموضوعه جديد ومختلف علّي، والمخرجة اللبنانية رودينا ظهرتني فيه بشكل جديد ومختلف علّي وأحببته كثيراً وأتمني يعجب الجمهور"

وصرحت بأنها انهت من تحضير أغنيه سينجل ستطرح خلال الأيام القادمة على اليوتيوب، هي كلمات ولحن هاني رجب توزيع محمد هارون هندسة صوت مصطفي رؤوف و ستطرح خلال الأسبوع القادم.

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