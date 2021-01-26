سامي قمصان: الأهلي كان الأقرب إلى الفوز أمام بيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على أن الفريق كان الأقرب إلى الفوز أمام بيراميدز، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وقال إن الفريق لعب بشكل جيد، خلال اللقاء، وأتيحت أكثر من فرصة للاعبين، لم يتم التعامل معها بالشكل الأفضل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيطوي صفحة لقاء بيراميدز، مع العمل على معالجة الأخطاء، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح أن الأهلي كان الأحق بالفوز، لكن هذه هي كرة القدم، وسوف نركز في الفترة المقبلة على الاستعداد لمونديال الأندية، خاصة أنها بطولة كبيرة، وتحظى بمتابعة من كل الجماهير حول العالم، كما أن الأهلي يمثل الكرة المصرية وقارة إفريقيا ويسعى للظهور بشكل جيد.

وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني حرص على متابعة بعض مباريات الدحيل القطري، مؤكدًا أنه فريق جيد ويضم لاعبين محترفين، كما أن المباراة ستقام على أرضه في الدوحة، ولذلك فإنها لن تكون مواجهة سهلة، لكن الأهلي يحترم الجميع ويسعى دائما للظهور بشكل قوي لتحقيق أهدافه.

وأكد المدرب المساعد بالأهلي أن الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة، جاءت في توقيت صعب، خاصة وليد سليمان الذي كان يعيش أفضل فتراته ويقدم مستوي جيدًا مع الفريق، لكن هناك ثقة في باقي اللاعبين لتقديم المستوى المطلوب خلال مباريات كأس العالم للأندية.

وأضاف أن محمد هاني مدافع الأهلي سيخضع لأشعة وفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة قبل السفر إلى الدوحة، كما أن مسحة أكرم توفيق جاءت سلبية، والفريق سيخضع لمسحة جديدة غدًا الأربعاء.

واختتم قمصان تصريحاته، مؤكدًا بأنه سيطالب اللاعبين بنسيان نتيجة لقاء اليوم أمام بيراميدز، والتركيز في المشاركة بمونديال الأندية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لديهم عزيمة قوية ويشعرون بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم لتقديم العروض التي تليق بالأهلي وتحقق تطلعات جماهيره.

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