أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار الذهب  التراجع بنهاية  تعاملات اليوم الثلاثاء،  للجلسة الرابعة على التوالي مع صعود الأسهم وبعد بيانات اقتصادية.


ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع أسواق الأسهم، مدعومة بنتائج أعمال قوية للشركات، لكنه تراجع الدولار قلل من خسائر الذهب.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري، كما قفزت أسعار المنازل الأمريكية بأكثر من 9ب المائة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن معدل الفائدة غداً الأربعاء.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة إلى 1850.9 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1852.6 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 90.18.

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