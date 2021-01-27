هل الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الرؤية؟ استشاري العيون يُجيب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
حذر عمرو سمرة، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العين، من دخول الكحول في العين للآثار الجانبية التي يسببها. 

وقال "سمرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن دخول الكحول في العين يتسبب في إصابة العين بالقرحات سواء البسيطة أو الكبيرة.

وأضاف: "لابد عند دخول الكحول إلى العين أن يتم العلاج السريع بوضع العين تحت المياه فترة طويلة، ويمكن وضع عدسة لاصقة أو قفل العين لمدة 24 ساعة".

وتابع: "هناك بعض الأعراض لفيروس كورونا قد تظهر على العين في شكل احمرار وعماص، والعين هي أحد مصادر العدوى ولكن لا تؤثر على الرؤية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفجر اصابه كورونا

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 3 ساعات

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

منذ ساعتين

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 11 ساعة

كواليس قتل سائق على يد أردني الجنسية بعد وصلة مزاح داخل فيلا بالحي الراقي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ أقل من ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غزيرة خلال الـ72 ساعة القادمة (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

العدسات اللاصقة.. نصائح وإرشادات قبل استخدامها

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | نصائح وإرشادات العدسات اللاصقة قبل استخدامها

تعرف على أسباب الإصابة بمرض "المياه البيضاء"

أسباب وطرق حماية العينين من متلازمة إجهاد العين الرقمي

أعراض شائعة خطرة على العين .. اذهب للطبيب فور ظهورها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

10:12 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات