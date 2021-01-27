هل الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الرؤية؟ استشاري العيون يُجيب

حذر عمرو سمرة، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العين، من دخول الكحول في العين للآثار الجانبية التي يسببها.





وقال "سمرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن دخول الكحول في العين يتسبب في إصابة العين بالقرحات سواء البسيطة أو الكبيرة.





وأضاف: "لابد عند دخول الكحول إلى العين أن يتم العلاج السريع بوضع العين تحت المياه فترة طويلة، ويمكن وضع عدسة لاصقة أو قفل العين لمدة 24 ساعة".



