عاجل- أول قرار من موسيماني عقب تعادل الأهلي أمام بيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض الفريق الأحمر تدريباته الجماعية غدا الأربعاء في الحادية عشر صباحا على ملعب مختاي التتش بمقر الجزيرة، عقب التعادل في مباراة اليوم أمام بيراميدز.

ورفض موسيماني منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية عقب التعادل في مباراة اليوم أمام بيراميدز بدون أهدافو.

وتعادل الأهلي سلبيا في مباراة اليوم أمام بيراميدز في المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر يوم الجمعة المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم 4 فبراير المقبل.

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