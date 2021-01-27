استشاري: تغذية الطفل تبدأ من الشهور الأولى في الحمل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن مشكلة سمنة الطفل تعيش معه فترة طويلة جدًا، وسيعاني طوال حياته بسبب السمنة.

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن أي زوجة تنتظر مولود لابد أن تأخذ "فوليك أسيد" من أجل أعصاب الطفل المولود، لافتا إلى أن ذكاء الطفل نوعين، الأول اجتماعي، والآخر حسابي، ومسبباته غذائية ووراثية.

وأوضح أن بداية تغذية الطفل تبدأ من الشهور الأولى في الحمل، معقبا: "أوعي تجوعي وأوعي تشبعي"، مشيرا إلى أن في الثلث الثاني من الحمل لا بد من البعد تماما عن كل ما هو مغلف ومصنع.

وأشار إلى أن الخلايا الدهنية لدى الأطفال تبدأ منذ وجوده في بطن الأم، لذلك لا بد من الوقاية دائما وأبدا لأنها خير من العلاج.

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