محلل سياسي: لبنان يتجه نحو مشاهد عارمة من الفوضى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور توفيق شومان الأكاديمي والمحلل السياسي، إن لبنان يتجه نحو مشاهد عارمة من الفوضى خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس، مضيفا أن المشاهد التي يشهدها لبنان كانت متوقعة.

وأضاف المحلل السياسي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن المتوقع أن يشهد لبنان انفجارا من قبل المواطنين في ظل الأحداث المتتالية بها، منوها إلى أن مدينة طرابلس هي الأكثر فقرا وتعرف بمدينة المنكوبين وبها العديد من الأحياء ويقطنها 250 ألف شخص من العمال المعدومين اقتصاديا.

وأوضح أن انتفاضة مدينة طرابلس بداية أو شرارة جديدة لأحداث ستحدث في الأيام المقبلة، أخذت طابع العنف وهو أمر متوقع، مشيرا إلى أن هناك حالة من الفوضى الامنية والاجتماعية يعيشها لبنان.

واعتقد أن الممارسة السياسة التعيسة من قبل القوى السياسية اللبنانية وحروب الصلاحيات التي أدت لعدم تشكيل الحكومة وخطة إنقاذ لمنع مزيد من الانهيار وهو ما يؤدي إلى الفوضى في لبنان والمدن الكبرى.

كانت 3 مدن لبنانية من ضمنها بيروت قد شهدت صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن إثر احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية وقرار مد الإغلاق العام بسبب كورونا.

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