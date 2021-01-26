سلطان الجابر يقتنص المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
وكالات

استطاع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن يقتنص المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، والمرتبة 13 بين الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في جميع القطاعات المختلفة وهو أعلى تصنيف لرئيس تنفيذي من دولة الإمارات على هذا الصعيد العالمي حتى الآن والذي تم تصنيفه من قبل براند فاينانس الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك.

 

وصنف تقرير وكالة "براند فاينانس" العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية. شركة "أدنوك" في المرتبة الثانية كأكثر العلامات التجارية قيمةً في المنطقة بما يعادل 10.8 مليار دولار أمريكي.

 

ويشار إلى أن شركة "أدنوك" التي تأسست عام 1971 لطالما كانت لاعباً عالمياً مؤثراً في إنتاج الطاقة ودافعاً قوياً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات على مدار العقود الماضية، واستطاعت المجموعة تحقيق النجاح تلو الأخر منذ بداية مرحلة التطوير في العام 2016 حيث رسخت مكانتها تحت إدارة رئيسها التنفيذي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتصبح علامة تجارية عالمية موثوقة ذات رؤية استراتيجية متسقة وواضحة، وهو ما ساعد الشركة في اجتذاب العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية حتى بلغت قيمة الشراكات أكثر من 64 مليار دولار أمريكي وذلك منذ تأسيس الشركة وحتى الوقت الراهن.

 

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يأتي هذا الإنجاز نتيجة لرؤية وحكمة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتي وجهتنا بتنفيذ النقلة النوعية التي شهدتها أدنوك خلال الأعوام الماضية، والتي مكّنتنا من تخطي تحديات جائحة كوفيد-19 والمحافظة على مكانة العلامة التجارية لأدنوك وتعزيز دورها محركاً أساسياً ومهماً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات. كما يعكس هذا التصنيف تكاتف جهود فرق العمل في أدنوك والتي أظهرت التزاماً عالياً ومرونة كبيرة ساهمت في تعزيز مساهماتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. ولايزال أمامنا في أدنوك الكثير لتقديمه وإنجازه، وأنا فخور بدوري مع زملائي في إدارة الشركة وبالنمو والنجاح الذي تحققه».

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