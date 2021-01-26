ولي العهد وصالح يبحثان العلاقات بين الرياض وبغداد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس العراقي برهم صالح العلاقات بين الرياض وبغداد.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفيا من صالح بحثا خلاله العلاقات بين البلدين.

 

واستعرضا خلال الاتصال العلاقات "الأخوية" بين السعودية والعراق، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالحهما في المجالات المختلفة وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولي العهد واس بغداد الرياض

أخبار تهمك

أزمة جديدة قبل انطلاقة مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. توماس توخيل مديرا فنيا لتشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة مديون لـ19 فريق

منذ ساعة و نصف

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس العراق

خادم الحرمين الشريفين يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس العراق

الرئيس العراقي يأمل بتطور العلاقات مع الخليج

الملك سلمان يبحث مع رئيس البرلمان العراقي آفاق التعاون

العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يبحثان قضايا المنطقة

السعودية والعراق تؤكدان على العلاقات التاريخية والدينية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

07:16 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

05:57 م

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

07:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات