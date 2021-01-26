التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز

فرض التعادل السلبي بدون أهداف نفسه على الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام نظيره الأهلي في المباراة المقامة على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





بداية المباراة جاءت على عكس المتوقع ولم تشهد الدقائق الأولى أي خطورة على أي مرمى، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.





في الدقيقة 3 مرر محمد مجدي أفشة تمريرة طولية بين دفاعات فريق بيراميدز لكن شريف إكرامي حارس مرمى أصحاب الأرض أنقذ الموقف وخرج في التوقيت المناسب وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى محمد شريف مهاجم الأهلي.





وفي الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول اضطر محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي إلى مغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة حيث دفع موسيماني بأحمد رمضان بيكهام بديلا له.





واعترض لاعبو بيراميدز على جهاد جريشة مطالبينه باحتساب ركلة جزاء باعتقادهم أن الكرة لمست يد حسين الشحات، لكن جريشة طالب باستئناف اللعب دون احتساب أي شيء.





وحصل أحمد رمضان "بيكهام" على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة مع حلول الدقيقة 22 بعد تدخله على رمضان صبحي، لم يتردد حكم المباراة جهاد جريشة في إشهاره، في الوقت الذي بدأ فيه بيراميدز السيطرة على مجريات اللعب.





ومع حلول الدقيقة 26 حصل محمد مجدي أفشة على ركلرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء شريف إكرامي بعد تدخل أحمد سامي الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، ليُنفذها محمد أفشة ارتطمت بالحائط ثم تعود الكرة إلى حسين الشحات الذي راوغ عبد الله السعيد وسددها ليتصدى لها شريف إكرامي.





وفي الدقيقة 41 تسلم رمضان صبحي الكرة من وسط الملعب وانطلق باتجاه مرمى محمد الشناوي لكن دفاع الأهلي قابله بقوة ليمرر الكرة إلى جون أنطوي لكنها جاءت خلفه لتضيع أخطر فرص فريق بيراميدز في الشوط الأول.





واضطر أحمد فتحي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 44 متأثرا بالإصابة ليحل زميله عمر جابر بديلا له وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



