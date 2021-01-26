اليوم.. 'الصحفيين' تحسم تأجيل انتخابات التجديد النصفي

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان؛ لمناقشة انعقاد أو تأجيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر انعقادها مارس المقبل، وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن يحسم المجلس أمر انتخابات التجديد خلال اجتماعه اليوم، وذلك بعد تقدمه بطلب للحصول على فتوى من مجلس الدولة بشأن الانعقاد أو التأجيل، وذلك وفقًا لقانون النقابة.





كما يناقش المجلس في اجتماعه، أزمة صحفيي سقارة، والتي كسرت حاجز 60 يومًا، بعد تعدي وزير السياحة والآثار، على عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، خلال اكتشاف أثري.





وكان قد صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه تلقى من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ردًا على طلب مجلس النقابة المرسل له، لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5)، في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.



