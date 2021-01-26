اليوم.. 'الصحفيين' تحسم تأجيل انتخابات التجديد النصفي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:15 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان؛ لمناقشة انعقاد أو تأجيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر انعقادها مارس المقبل، وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يحسم المجلس أمر انتخابات التجديد خلال اجتماعه اليوم، وذلك بعد تقدمه بطلب للحصول على فتوى من مجلس الدولة بشأن الانعقاد أو التأجيل، وذلك وفقًا لقانون النقابة.

كما يناقش المجلس في اجتماعه، أزمة صحفيي سقارة، والتي كسرت حاجز 60 يومًا، بعد تعدي وزير السياحة والآثار، على عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، خلال اكتشاف أثري.

وكان قد صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه تلقى من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ردًا على طلب مجلس النقابة المرسل له، لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5)، في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وأوضح النقيب في بيان سابق، أن الخطاب قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة، ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة، مطالبًا النقابة بموافاة سيادته عما إذا كانت هذه الجهات المعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونًا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

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