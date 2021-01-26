"الطاقة الدولية" تطلق لجنة عالمية لمعالجة تداعيات التحول إلى الطاقة المتجددة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر

أعلنت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء 26 يناير عن تدشين لجنة عالمية لمعالجة تأثير الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة على التوظيف والمجتمع.

وستضم اللجنة، التي ترأسها الدنمرك، وزراء الطاقة من كندا والنرويج والمكسيك وسلطنة عمان. وسينضم إليها أيضا مسؤولون بقطاع الطاقة في الولايات المتحدة في الوقت الذي تغير فيه واشنطن مسارها تحت قيادة الرئيس جو بايدن الذي تعهد بالتصدي لتغير المناخ.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "نعتقد أن النجاح الحقيقي لهذا التحول يتوقف بشكل حاسم على ما إذا كان المواطنون سيستفيدون من الفرص أم لا، وكذلك على كيفية تعاملنا مع ما يواجهنا خلال عمليات التحول إلى الطاقة النظيفة".

وأضاف في ندوة عبر الإنترنت "ستتغير العمالة وستكسب بعض القطاعات بشكل كبير بينما سيتراجع البعض الآخر حتما.

ستحتاج الحكومات إلى الاستعداد بشكل استباقي للتغيير وحماية المتضررين".

وقالت الوكالة التي مقرها باريس هذا الشهر إن الانبعاثات العالمية، التي هبطت بشكل حاد في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا، سترتفع في 2021 ما لم تتخذ الحكومات إجراءات.

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كورونا الطاقه النظيفه الطاقة المتجددة الطاقة الدولية

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