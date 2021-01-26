إسرائيل تعلن وصول رئيس بعثتها إلى الرباط

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
وكالات

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بوصول السفير ديفيد جوفرين إلى الرباط، اليوم الثلاثاء، حيث سيشغل منصب رئيس البعثة الإسرائيلية هناك بعد 20 عاما من إغلاق سفارة تل أبيب في المغرب.

 

وقالت الخارجية في بيان إن "رئيس مكتب الاتصال، السفير ديفيد جوفرين، سيعمل مع موظفيه من أجل استمرار تقدم العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية".

 

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن وصول رؤساء البعثات الإسرائيلية إلى المغرب ودبي "يكمل الخطوة الأولى والمهمة لفتح سفارات إسرائيلية جديدة في المنطقة في إطار اتفاقات إبراهيم."

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