"براحته"..ن بيل الحلفاوي يرد على عدم ترحيب رمضان صبحي بلاعبي الأهلي

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آثار الفنان نبيل الحلفاوي جدلا كبيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء متابعته لماتش الأهلي وبيراميدز اليوم.



وكتب "الحلفاوي" معليقا على ماتش اليوم: "أنا لاحظت إن كهربا لما بينزل أثناء الماتش بيلعب أحسن.. بيبقى الفولت أعلى من نزوله مع البداية".



وعن عدم ترحيب رمضان صبحي بلاعبي النادي الأهلي، رد "الحلفاوي" قائلا: "براحته".



يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي مشجع ومتابع جيد لكرة القدم حيث دائما ما يثير الجدل بتغريداته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء المباريات.