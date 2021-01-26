"براحته"..ن بيل الحلفاوي يرد على عدم ترحيب رمضان صبحي بلاعبي الأهلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
آثار الفنان نبيل الحلفاوي جدلا كبيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء متابعته لماتش الأهلي وبيراميدز اليوم.

وكتب "الحلفاوي" معليقا على ماتش اليوم: "أنا لاحظت إن كهربا لما بينزل أثناء الماتش بيلعب أحسن.. بيبقى الفولت أعلى من نزوله مع البداية".

وعن عدم ترحيب رمضان صبحي بلاعبي النادي الأهلي، رد "الحلفاوي" قائلا: "براحته".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي مشجع ومتابع جيد لكرة القدم حيث دائما ما يثير الجدل بتغريداته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء المباريات.
"براحته"..ن بيل الحلفاوي يرد على عدم ترحيب رمضان صبحي بلاعبي الأهلي
"براحته"..ن بيل الحلفاوي يرد على عدم ترحيب رمضان صبحي بلاعبي الأهلي

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