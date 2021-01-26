طرح الإعلان الرسمي لفيلم "قبل الأربعين" والمقرر طرحه في 3 فبراير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طرحت شركة الإنتاج لفيلم "قبل الأربعين" الإعلان الرسمي للفيلم والذي من المقرر عرضه بدور عرض السينمات في 3 فبراير المقبل.

"قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والرعب، حيث يتحدث عن تحضير الأرواح وتعود من خلاله الفنانة داليا مصطفى إلى السينما بعد غياب طال لمدة 12 عام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قبل الاربعين الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة قبل انطلاقة مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

برشلونة مديون لـ19 فريق

منذ ساعة

عودة التقلبات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ ساعة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي واستبداله أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد العرض الخاص لفيلم "الرجل الأخطر"

أحمد حاتم وهنا الزاهد وسط البحر في الإعلان التشويقي لفيلم "قصة حب" (فيديو)

معتز حسام لـ"الفجر الفني": قبل الأربعين نوعية الرعب النفسي.. ويكشف موعد بدء التصوير

الرعب يتصدر بوسترات فيلم "قبل الأربعين"

داليا مصطفى تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل فيلم "قبل الأربعين" وسر عودتها للسينما

المخرج معتز حسام يعيش حالة من النشاط الفني بين الرعب والأكشن.. تعرف على التفاصيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

07:29 م

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

07:16 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات