طرح الإعلان الرسمي لفيلم "قبل الأربعين" والمقرر طرحه في 3 فبراير

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طرحت شركة الإنتاج لفيلم "قبل الأربعين" الإعلان الرسمي للفيلم والذي من المقرر عرضه بدور عرض السينمات في 3 فبراير المقبل.



"قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.



وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والرعب، حيث يتحدث عن تحضير الأرواح وتعود من خلاله الفنانة داليا مصطفى إلى السينما بعد غياب طال لمدة 12 عام.