نجم باريس سان جيرمان على رادار توتنهام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن توتنهام الإنجليزي يخطط للحصول على خدمات أحد النجوم المميزين في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن عقد الأرجنتيني آنخيل دي ماريا مع باريس سان جيرمان ، ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.


وأكدت الصحيفة الفرنسية أن توتنهام بدأ الاتصالات مع دي ماريا من أجل إقناعه بالانتقال إلى توتنهام بشكل مجاني والعودة للعب في الدوري الإنجليزي مرة أخرى.


وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه سبق لدي ماريا خوض تجربة غير ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد.


وألمحت الصحيفة الفرنسية أن دي ماريا تلقى عرضًا للتجديد من باريس سان جيرمان في نهاية 2020 لكن النجم الأرجنتيني غير مقتنع بالشروط المقدمة من النادي الفرنسي.


وكشفت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان اقترح في العقد الجديد تخفيض راتب دي ماريا بقيمة مليون يورو.


وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن دي ماريا يرغي عقدًا لمدة موسمين إضافيين من أجل إنهاء مسيرته في أوروبا بقميص باريس سان جيرمان تحديدا أن عائلة النجم الأرجنتيني مستمتعة بالعيش في العاصمة الفرنسية.

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