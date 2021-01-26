الكشف عن موعد إعلان تشيلسي للمدرب الجديد بعد رحيل لامبارد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم الثلاثاء، عن موعد إعلان البلوز التعاقد مع المدرب الألماني  توماس توخيل، لتدريب تشيلسي الموسم الجاري.

وكانت إدارة تشيلسي قد أقالت الإنجليزي فرانك لامبارد من تدريب الفريق، أمس نظرا لسوء نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن البلوز سيعلن عن تعيين الألماني توخيل لتدريب الفريق تليوم الثلاثاء، لكن من الصعب أن يقود تشيلسي أمام وولفرهامبتون غدًا في الدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن توخيل مع تشيلسي سيكون لمدة عام وستك أشهر مع خيار التمديد لـ12 شهرًا أخرى.

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