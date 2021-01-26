موعد مباراة مصر ضد الدنمارك في دور الثمانية بمونديال العالم لكرة اليد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
علي خلاف
يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد، لمواجهة كبرى وقوية أمام  منافسه الدنمارك، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

وكان منتخب مصر الأول لكرة اليد، قد تعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد رجال مصر 2021.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأول لكرة اليد، ضد منتخب الدنمارك في تمام الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء وذلك ضمن إطار منافسات ضمن منافسات دور الـ8  من بطولة مونديال العالم لكرة اليد.

وكان المنتخب المصري قد حصد المركز الثاني بالمجموعة الرابعة من منافسات الدور الرئيس لبطولة مونديال العالم لكرة اليد، برصيد 7 نقاط خلف السويد متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط.

من جانبه تأكد مواجهة منتخب مصر الأول لكرة اليد للدنمارك صاحبة المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، مساء الأربعاء المقبل ضمن إطار منافسات دور الثمانية.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة اليد، قد خاض مواجهتين في الدور الرئيس للنسخة الجارية من بطولة من مونديال العالم لكرة اليد، حيث حقق الفراعنة الفوز في اللقاء الأول أمام روسيا بنتيجة 28-23، وفي الجولة الثانية أمام بيلاروسيا، بنتيجة 35- 26 قبل التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة.

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