القسم الثالث.. فوز شعب قوص والبلينا في مؤجلات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
اختتمت اليوم الثلاثاء مواجهات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، بمواجهة فريق نادي اهلي المنشأة امام نظيره فريق شعب قوص، وشباب البلينا امام شباب سوهاج.

واسفرت نتائج مؤجلات الجولة التاسعة عن فوز فريق نادي الشعب بقوص، علي نظيره فريق اهلي المنشأة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاخيار بسوهاج.


فيما نجح فريق مركز شباب البلينا في تحقيق الفوز علي نظيره فريق مركز شباب سوهاج بهدفين مقابل هدف.


1_شبان المراغة 16 نقطة
2_قفط 15 نقطة
3_شعب قوص 15 نقطة
4_اخميم14 نقطة
5_ابوتيج 11 نقطة
6_البداري 11 نقطة
7_اهلي المنشأة 11 نقطة
8_المراغة 10 نقاط
9_الرحلات 9 نقاط
10_البلينا 9 نقاط
11_مكة المكرمة8 نقاط
12_شباب سوهاج 5 نقاط
13_نجوع مازن نقطتين

أخبار تهمك

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

منذ ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم منتخب مصر السابق: التدرب مع علي ماهر بـ 10 سنين مع مدربين آخرين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ يوم

انخفاض في درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الايام المقبلة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة و نصف

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

الديون تضرب برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يومين

أوناجم يتلقى عرضا للرحيل عن الزمالك

منذ نصف ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

04:28 م

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

05:00 م

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

10:40 ص

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

03:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات