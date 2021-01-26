القسم الثالث.. فوز شعب قوص والبلينا في مؤجلات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:33 م
عاطف الشعيني
اختتمت اليوم الثلاثاء مواجهات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، بمواجهة فريق نادي اهلي المنشأة امام نظيره فريق شعب قوص، وشباب البلينا امام شباب سوهاج.
واسفرت نتائج مؤجلات الجولة التاسعة عن فوز فريق نادي الشعب بقوص، علي نظيره فريق اهلي المنشأة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاخيار بسوهاج.
فيما نجح فريق مركز شباب البلينا في تحقيق الفوز علي نظيره فريق مركز شباب سوهاج بهدفين مقابل هدف.
1_شبان المراغة 16 نقطة
2_قفط 15 نقطة
3_شعب قوص 15 نقطة
4_اخميم14 نقطة
5_ابوتيج 11 نقطة
6_البداري 11 نقطة
7_اهلي المنشأة 11 نقطة
8_المراغة 10 نقاط
9_الرحلات 9 نقاط
10_البلينا 9 نقاط
11_مكة المكرمة8 نقاط
12_شباب سوهاج 5 نقاط
13_نجوع مازن نقطتين
واسفرت نتائج مؤجلات الجولة التاسعة عن فوز فريق نادي الشعب بقوص، علي نظيره فريق اهلي المنشأة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاخيار بسوهاج.
فيما نجح فريق مركز شباب البلينا في تحقيق الفوز علي نظيره فريق مركز شباب سوهاج بهدفين مقابل هدف.
1_شبان المراغة 16 نقطة
2_قفط 15 نقطة
3_شعب قوص 15 نقطة
4_اخميم14 نقطة
5_ابوتيج 11 نقطة
6_البداري 11 نقطة
7_اهلي المنشأة 11 نقطة
8_المراغة 10 نقاط
9_الرحلات 9 نقاط
10_البلينا 9 نقاط
11_مكة المكرمة8 نقاط
12_شباب سوهاج 5 نقاط
13_نجوع مازن نقطتين