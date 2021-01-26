زراعة النواب لوزير الطيران: القطاع الزراعي يعاني بسبب ارتفاع تكاليف التصدير

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طالب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزير الطيران المدنى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بدعم ومساندة قطاع الزراعة، من خلال تخفيض تكاليف الشحن الجوى للصادرات الزراعية، فى ظل زيادة حجم تلك الصادرات فى الفترة الأخيرة.



وأكد "الحصري"، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من خضروات وفواكه وغيرها بلغ نحو 5.2 مليون طن، ومن المتوقع أن يزيد ذلك الرقم فى ظل دعم الرئيس السيسى لقطاع الزراعة ولاسيما فى المشروعات القومية الزراعية التى من المتوقع ان تؤدى لزيادة حجم الإنتاج والتصدير، متابعا: "للاسف القطاع الزراعي يعاني مع شركة مصر للطيران، بسبب ارتفاع تكاليف التصدير"، مشيرا إلى أن ضرورة الدعم للقطاع حتى نتمكن من المنافسة مع الدول التى تنافسنا فى ذلك المجال.



وأضاف عضو مجلس النواب، نحتاج إلى دعم حقيقى، لاسيما وأن كل الدول تدعم الصادرات، وقطاع الزراعة من القطاعات المهمة التى تساعد فى سد العجز وزيادة حجم الصادرات المصرية، مطالبا وزير الطيران أن يكون ذلك الملف على رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى استعداد لجنة الزراعة، بالتنسيق مع لجنة السياحة بالمجلس، لمناقشة الأمر ودعوة الوزير لعرض استراتيجية الوزارة لمواجهة تلك الأزمة.

