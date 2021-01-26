نهضة مصر تطلق معرضها الإلكتروني للكتاب مع باقة من العروض والخصومات تصل إلى 60%

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

في خطوة تهدف إلى تشجيع القراءة وخلق تجربة تسوق آمنة لمحبي الكتب في ظل جائحة "كورونا"، أطلقت دار نهضة مصر للنشر معرضها الإلكتروني الأول للكتاب عبر تطبيقها الذي يتيح للقراء خاصية شراء  وتوصيل الكتب إلى المنازل والاستمتاع بعروض وباقات خاصة تصل إلى 60% خصومات. 


وسيمكن للقراء الحصول علىإصدارات نهضة مصر المختلفة نذكر منها الأكثر مبيعا وهما روايتى "سبيل الغارق" و"أولاد الناس" للكاتبة ريم بسيونى.


بالإضافة إلى أحدث الاصدارات والتى تضم كتاب "اسمي بولا" عن سيرة الفنانة الراحلة نادية لطفي، ومجموعة كتب جديدة لرائد التفكير الإبداعي "دي بونو" عبارة عن ثلاثة كتب هي :"أحذية الفعل الستة"، "التفكير الجانبي" و"علم نفسك كيف تفكر"، كما تقدم "1000 حقيقة عن مصر القديمة" من ناشيونال جيوجرافيك.  أما لمحبي كلاسيكيات الأدب العربي فتقدم الدار مجموعة متميزة من الكتب لأعرق الكتاب والمؤلفين، مثل: يحيى حقي، أنيس منصور وجمال الغيطاني، ويوسف إدريس. 


يستمر المعرض على مدار شهر حتى نهاية شهر فبراير ليغطي فترة إجازة منتصف العام. هذا، وسوف يمتد المعرض ليشمل عددًا من منافذ البيع والمكتبات المختلفة في كل المحافظات تسهيلًا على جميع القراء الاستمتاع بالعروض والخصومات الخاصة، والحصول على كل ما هو جديد في عالم الثقافةوالكتب.


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