نقل 61 ورشة ومحل من مصر الجديدة إلى مدينة الحرفيين لتوسعة طريق ألماظة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم نقل (٦١) ورشة ومحل سمكرة ودوكو من منطقة ألماظة بمصر الجديدة إلى مدينة الحرفيين بالسلام.

وأشار نائب المحافظ للمنطقة الشرقية في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إلى أن ذلك يأتي فى إطار توسعة الشوارع ونقل الورش، التي تعيق عملية التوسعة والتطوير في ألماظة، لافتا إلى أنه تم إنشاء (٦١) محلا بديلا فى منطقة الحرفيين، تبرع من إحدى شركات الإسكان.

كما أن جميع المحلات الجديدة، مجهزة لنقل الورش إليها وتم نقل التراخيص من مصر الجديدة إلى حي السلام، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

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