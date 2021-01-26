وزير الشباب يناقش استعدادات إطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات إطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري، بحضور ممثلي الوزارات المعنية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، بديوان عام الوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن رعاية الرئيس للنسخة الماضية والنسخ المقبلة ساهم بشكل كبير في تطوير هذا المشروع الذي أصبح من أكبر المشروعات القومية على المستوي الشبابي الذي ترتكز عليه استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، انطلاقًا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحيًا وبدنيًا.

وأشار "صبحي" إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا متكاملة تضم ممثلي من وزارات "التربية والتعليم، التنمية المحلية، الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، قطاع المعاهد الأزهري"، للخروج بأولمبياد أكثر تكاملًا وتنسيقًا، موجها على ضرورة مشاركة كل من اللجنة الاوليمبية ووزارتي الصحة والداخلية داخل اللجنة العليا.

وتطرق اللقاء إلى عرض ما تم إنجازه في النسختين الماضيتين، بالإضافة إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة في أطار الاستعداد للنسخة القادمة من الأولمبياد، وضرورة العمل على التوسع في الألعاب الموجودة وزيادة الفئة العمرية للمشاركين، وإقامة فعاليات مصاحبة للبطولة، والعمل على تعديل السلوكيات التربوية للمشاركين والأجهزة الفنية.

يذكر أنه تم تدشين أولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، الذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.

وكانت النسخة الماضية من أولمبياد الطفل المصري 2020، ضمت في الألعاب الجماعية (قدم خماسي -كرة سلة -كرة طائرة) بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية ستشمل ألعاب قوى (100م عدو وثب طويل دفع جلة) "بنين بنات"، وتنس طاولة (فردي -زوجي) "بنين بنات"، وكاراتيه " بنين بنات"، وتايكوندو "بنين بنات"؛ حيث يتنافس طلائع مصر من كافة المحافظات على 8 ألعاب و33 مسابقة.
وزير الشباب يناقش استعدادات إطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري
وزير الشباب يناقش استعدادات إطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري
وزير الشباب يناقش استعدادات إطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري
وزير الشباب يناقش استعدادات إطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري
وزير الشباب يناقش استعدادات إطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري
وزير الشباب يناقش استعدادات إطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري

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