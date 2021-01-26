محتجون يصلون إلى محيط البرلمان التونسي والأمن يغلق الطرق (فيديو)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات حية رصدت وصول الآلاف من المحتجين إلى محيط البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء.

من جانبها قامت قوات الأمن التونسية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إليه احتجاجًا على الظروف المعيشية في البلاد والأوضاع الاقتصادية وانتشار معدلات البطالة.

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