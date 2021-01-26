تراجع عجز الميزان التجاري الأردني مع منطقة التجارة الحرة العربية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
انخفض عجز الميزان التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر تشرين الثاني لعام 2020، بنسبة 47.3 بالمئة ليصل إلى حوالي 759 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 والبالغة 1.442 مليار دينار.

ووفقا لتقرير دائرة الاحصاءات العامة، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2020، بنسبة 3.4 بالمئة، لتبلغ1.823 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 1.887 مليار دينار. كما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر تشرين الثاني لعام 2020، بنسبة 22.4 بالمئة، لتبلغ 2.582 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والبالغة3.329 مليار دينار. 

وبحسب التقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر تشرين الثاني لعام 2020، لتبلغ 522 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.340 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 818 مليون دينار. يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري للمملكة انخفض لنهاية شهر تشرين الثاني لعام 2020، بنسبة 17.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

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