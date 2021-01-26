"سعفان" يتفقد إحدى شركات الملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، مجموعة شركة جيد تكستايل ايجيبت للملابس الجاهزة والمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأقسامها المختلفة، بدءاً من قسم تقطيع الأقمشة، والطباعة، وصالة عرض المنتجات، وتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والاطمئنان على أحوال العمال في بيئة العمل، فضلا عن تطبيق كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على صحة العاملين وسلامتهم.

وأشاد الوزير خلال جولته بجودة المنتجات المصنعة للشركة، وعلى قدرتها على المنافسة مع الماركات العالمية، وباقي الشركات العاملة في نفس الصناعة.

جاء ذلك على هامش تسليم الوزير210 عقود عمل لذوي الهمم والعزيمة ، وفرتها المجموعة في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات ، و استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

رافق الوزير في جولته التفقدية سليم شانكايا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة جيد تكستايل، ومدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، ومحمد سامح مدير مجموعة المصانع، وأشرف الدوكار ممثل الاتحاد المحلي لعمال العاشر، حيث تابع الوزير علي الطبيعة خطوط الإنتاج وأقسام العمل داخل المجموعة، ووجه بضرورة الالتزام بقواعد التباعد الجسدي بين العاملين، وارتداء مهمات الوقاية من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في أماكن العمل.

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