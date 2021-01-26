الأزهر يستنكر الاعتداء على مسجد في الدنمارك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حادث الاعتداء الذي تعرَّض له، أمس الاثنين، أحد المساجد في المنطقة الحدودية بين الدنمارك وألمانيا؛ حيث قام شخص مجهول بكتابة عبارات مسيئة للإسلام والقرآن على جدران المسجد.

واعرب المرصد عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء المتطرف والسلوك العنصري الذي يُعدُّ حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات المتكررة على المساجد في الدنمارك، مطالبًا بسرعة ضبط مرتكب الجريمة، كما يطالب بتوفير الحماية للمساجد ودور العبادة بصفة عامة.

واشار المرصد إلى أنه بصدد إصدار دراسة بعنوان: «جرائم استهداف دور العبادة» والتي يستعرض فيها أهمية دور العبادة ومكانتها، مع إلقاء الضوء على البنود الخاصة بذلك في الأعراف والمواثيق الدولية، وأبرز الأنماط التي نفَّذت بها الجماعات المتطرفة تلك الاعتداءات، إضافة إلى سرد بعض جرائم تلك الجماعات والحركات اليمينية المتطرفة على المساجد وغيرها من دور العبادة الأخرى.

أخبار تهمك

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

منذ أقل من نصف ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

انخفاض في درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الايام المقبلة

منذ ساعتين

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب الزمالك يوضح حالة نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ يوم

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ أقل من ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

نجم منتخب مصر السابق: التدرب مع علي ماهر بـ 10 سنين مع مدربين آخرين

منذ أقل من ساعتين

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:28 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

05:00 م

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

10:40 ص

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

03:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات