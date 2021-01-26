غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
ريهام على

بناءا على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية الخاصة وبتعليمات الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم قامت حملة مكبرة برئاسة الدكتور رامي منير صبحي، مدير إدارة العلاج الحر بالفيوم ومرافقة الدكتور احمد حسن، والدكتورة ياسمين محمد، والدكتور المصطفى فرج، والدكتور احمد عثمان رئيس قسم التفتيش الصيدلي بالمديرية ومشاركة جهاز حماية المستهلك برئاسة الأستاذ وائل جلال.

وخلال الحملة تم المرور الميداني على عدد ( 7 ) منشآت طبية مختلفة التخصص، كما تم تنفيذ قرار غلق إداري لمركز نسا وعيادة نسا وعيادة عظام ومعمل تحاليل طبية بدائرة مركز ابشواي وتم رصد مخالفات بعدد ( 3 ) منشآت طبية مختلفة التخصص وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى
غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعمل تحاليل بابشواى

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