وزير الطيران: اللجنة العليا لفحص المخازن تواصل عملها للتأكد من عدم وجود مواد خطرة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الطيران، محمد منار عنبة، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 -2020.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن الجنة العليا التي تم تشكيلها لفحص المخازن وحاويات وساحات التخزين بقرية البضائع وميناء القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية مازالت تقوم بعملها للتأكد من عدم وجود أي مواد خطرة مخزنة بها أو قابلة للاشتعال.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء عرض الموقف التنفيذي لوزارته: "اللجنة ما زالت تقوم بعملها حتى الان"، مضيفًا أن هذه اللجنة كانت قد تشكلت في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ علي سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية ولتوفير أقصى معايير السلامة والأمان.

وكان قد أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اليوم الثلاثاء، بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.

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