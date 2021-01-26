مسحة طبية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الجونة

أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، إجراء لاعبي الفريق، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، عقب نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.





وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني للمسحة الطبية، وفقا لتعليمات اتحاد الكرة المصري، بضرورة إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا، لكافة الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، لأي فريق بالدوري، قبل المباراة الرسمية ب 48 ساعة.





ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة في الثانية والنصف عصر الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة.



