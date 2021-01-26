زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

أعلن المركز الوطني للزلازل التابع لوزارة النفط السورية، اليوم الثلاثاء، عن هزة أرضية قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة الحدود السورية العراقية.

ووقعت الهزة الأرضية، في الساعة 13:17 بالتوقيت المحلي، وعلى مسافة 62 كيلومترا جنوب شرق مدينة الحسكة، وفقًا للمركز الوطني للزلازل التابع لوزارة النفط السورية.

وحدثت الهزة الأرضية، على عمق حوالي 10-11 كم، وقد شعر بها السكان في المناطق الحدودية في كل من سوريا والعراق وجنوب تركيا.