ثلاثي النصر في التشكيلة المثالية لأبطال آسيا 2020





أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 والتي توج بها فريق نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بعد فوزه في المباراة النهائية على بيرسيبوليس الإيراني.





وجاءت التشكيلة المثالية بحسب إختيارات الجمهور عن طريق التصويت الذي تم طرحه خلال الشهر الماضي في الوقت الذي أعلنت فيه شبكة أوبتا للإحصائيات على التشكيلة المثالية على النحو التالي :-





حراسة المرمى: حامد لاك (بيرسيبوليس)





الدفاع: سلطان الغنام (النصر)، حسين كاناني (بيرسيبوليس)، شجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس)، سعيد آغائي (بيرسيبوليس).





الوسط : بشار رسن (بيرسيبوليس)، تيروهيتو ناكاغاوا (يوكوهاما مارينوس)، تاكويا كيدا (يوكوهاما مارينوس).





الهجوم: مهدي عبدي قارا (بيرسيبوليس)، عبد الرزاق حمدالله (النصر)، جونيور نيغراو (أولسان هيونداي).





فيما جاءت تشكيلة أوبتا كالآتي :-





حراسة المرمى: براد جونز (النصر).





الدفاع: وانغ غانغ (بكين)، يو يانغ (بكين)، مين سانغ-غي (سوون سامسونغ بلو وينغز)، تيراثون بونماثان (يوكوهاما مارينوس).





الوسط: يون بيت-غارام (أولسان هيونداي)، تيروهيتو ناكاغاوا (يوكوهاما مارينوس)، جوناثان فييرا (بكين).





الهجوم: إدو أونايو (يوكوهاما مارينوس)، عبد الرزاق حمدالله (النصر)، آلان (بكين).