فرنسا تدعو إيران لاحترام الاتفاق النووي إذا رغبت بعودة واشنطن إليه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:44 م
ماكرون
ماكرون
وكالات

دعت الرئاسة الفرنسية، إيران لاحترام الاتفاق النووي، إذا رغبت بعودة واشنطن إليه، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وفي وقت سابق، قد فعلت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

 

وقالت الدول الثلاث في بيان "لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة".

 

وأضاف البيان: "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى، وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واشنطن فرنسا الاتفاق النووي

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب مصر السابق: التدرب مع علي ماهر بـ 10 سنين مع مدربين آخرين

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ حوالي 3 ساعات

ماذا ينتظر ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي ينذر إيران.. وروسيا تنصحها بضبط النفس

خرق الاتفاق النووي يقود لمزيد من العقوبات الدولية على إيران

نتنياهو: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي

فرنسا: الاتفاق النووي في خطر وعلى طهران الوفاء بالتزاماتها

خارجية فرنسا: حل أزمة إيران يتمثل في الموافقة على اتفاق جديد

"هوك": إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

10:40 ص

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

03:08 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات