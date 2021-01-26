رئيس الوزراء التونسي: يجب إصلاح الخلل في الحكومة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:30 م
رئيس الوزراء التونسي
رئيس الوزراء التونسي
وكالات

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع السياسية في البلاد "مضطربة".

 

وشدد المشيشي، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، على أن "التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط، لا ينفع شيئا ويضر بالبلد".

 

وقال المشيشي:"يجب إصلاح الخلل في الحكومة"، معتبرا أن "تدارك الأزمة ممكن".

 

وأضاف: "يجب أن تتوقف الشعبوية وأن يتم استبدالها بالمسؤولية.. تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام".

 

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.

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خلل في الحكومة تونس الحكومة التونسية احتجاجات

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