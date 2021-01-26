العضلة الخلفية تبعد طارق سامي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:27 م
سيراميكا
سيراميكا
محمد زويد
تأكد غياب طارق سامي مدافع سيراميكا كليوباترا، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة، التي تقام الثانية والنصف عصر الجمعة المقبل، بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، أن طارق سامي يعاني من مزق في العضلة الخلفية، ولن يلحق باللقاء المقبل، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يخضع لتدريبات تأهيلية وعلاجية، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي، استشاري التأهيل بالنادي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة.

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