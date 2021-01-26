هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب جنوب شرق إيران

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:42 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

ضرب زلزال، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم االثلاثاء.

 

وبحسب الوكالة الإيرانية، وقع مركز الزلزال في مدينة "سر جنجل" بإقليم سيستان وبلوشستان.

 

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في إيران، عن وقوع زلزال قوي بمقياس 5.5 درجة ريختر، بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.

 

وبحسب تقرير مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية، وقع الزلزال، الليلة الماضية، على عمق 19 كيلو مترا من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطى العرض الشمالى 26.67 والطول الشرقى 55.21 درجة.

 

 

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أنه لم ترد أى تقارير حتى الآن بشأن وقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.

 

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