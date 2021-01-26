ميركل: لقاحات كورونا تساعد على إنقاذنا من الفيروس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:25 م
ميركل
ميركل
وكالات

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن لقاحات فيروس كورونا، تساعد على إنقاذ العالم من الوباء المميت.

  

وأضافت ميركل، خلال تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن فيروس كورونا سيؤثر في الحياة في الأشهر والسنوات المقبلة.

 

وقد قالت ميركل، إن بلاده تحتاج من 8 إلى 10 أسابيع من إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

قالت مصادر مطلعة لرويترز إنه من المقرر أن تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، تشديد قيود الإغلاق مع الولايات الألمانية مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا ووسط الدعوات المتزايدة للتحرك.

 

يذكر أن ألمانيا في حالة إغلاق جزئي منذ ستة أسابيع، مع إغلاق الحانات والمطاعم لكن المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة. وقال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن المناقشات يوم الأحد ستشمل ما إذا كان ينبغي إغلاق المتاجر قبل عطلة عيد الميلاد وتوقيت مثل هذه الخطوة.

 

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