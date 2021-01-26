وزير المالية يكرم موظف مصلحة الضرائب بعد رفضه رشوة مالية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:34 م
تكريم موظف مصلحة الضرائب
تكريم موظف مصلحة الضرائب
الفجر الاقتصادي

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتكريم صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة تقديرًا لموقفه الوطنى المشرف، برفضه رشوة مالية من أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المُعتمدة، مقابل تخفيض الضرائب المُستحقة على إحدى الشركات الكبرى .


 ووجَّه الوزير، التحية لصقور الرقابة الإدارية، درع مصر للضرب بيد من حديد على الفاسدين وايضا التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين لا يتسترون على الفساد.



وكانت وزارة المالية اعلنت أن هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مدير أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة والمعروفة وصاحب المكتب، وذلك لقيامهما بعرض مبلغ رشوة كبير على أحد قيادات مصلحة الضرائب، وذلك مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على أحد الشركات الكبرى من عملاء مكتب المحاسبة والمراجعة. 

 
وأضاف " وزير المالية "،  أن تلك القيادة الشريفة قامت بإبلاغ الرقابة الإدارية، والتي وجهت بمسايرة مدير مكتب  المحاسبه والمراجعة، وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، إلى أن تم ضبط مدير ذلك المكتب متلبساً بتقديم مبلغ الرشوة، كما تم ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة، لإشتراكه في ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الذين سوف يواجهون عقوبة السجن، بالإضافة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف .
 
 
 

وتهيب وزارة المالية بجميع المحاسبين والمراجعين الشرفاء أن يتخذوا كافة الإجراءات الممكنة كي يلفظوا ويتخلصوا من هؤلاء القلة الفاسدة التي تسيء إلى جموع المحاسبين والمراجعين الشرفاء، وتعلن الوزارة أنها لن تتهاون مع أى محاسب أو مراجع تسول له نفسه أن يتورط في مثل هذا الفساد.

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