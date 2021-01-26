إيطاليا تسجل 2.48 مليون إصابة بفيروس كورونا

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وصل إلى 2.48 مليون، حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو.

وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا 85881 حالة، وفقًا لبيانات الجامعة الأمريكية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.