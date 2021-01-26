إيمان سلامة: "سعاد حسني حالة لن تتكرر وشرف لأي حد إن اسمه يتذكر جنبها"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


قالت الفنانة الشابة إيمان سلامة، إنها ترفض تجسيد شخصية سعاد حسني في أي عمل فني، مُشيرة إلى أن السندريلا حالة فنية لن تتكرر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت إيمان سلامة، منشورًا قالت فيه:"كلمتين نقفل بيهم موضوع سعاد حسنى الله يرحمها، لا حد يكلمني يسألني عن رأيي فى الفنانة الفلانية اللى بتقول تعمل سعاد حسنى ولا عن رأيي فى كثرة الأخبار والدعم من زوجها والناس مش عاجبها ولا عاجبها".

وأضافت إيمان سلامة:"أولًا أنا مالي لا أنا وصية على حد ولا ليه علاقة مين يعمل أو ميعملش ربنا يوفق الجميع والناس أحرار يحبوا أو لأ وطبيعي جدًا زوجها يدعمها مش عيب، ثانيًا أنا ممثلة و طبيعي أي ممثلة أو ممثل لما يكون عنده حاجه بتميزه بيشتغل عليها وبيعرضها للناس من باب إنها إمكانيات تمثيلية وإنه يقدر يتلون ويعمل أكتر من حاجة".

وتابعت إيمان سلامة :" وده اللى أنا عملته بصور الشبه بسعاد حسنى وأى ممثلة مكاني مع تشجيع الناس هتعمل زى ما أنا عملت وطبيعى، زى ما كمان أثبت بشغلى وكنت قاصدة أكون بعيدة تمامًا عن الشبه ده، لما عملت دور ليلى في الأب الروحي أو شهد في البيت الكبير أو روز فى سلسال الدم وغيرهم أعتقد إنى مكنتش بعتمد على شكلي أو شبه نهائي".

واستطردت قائلة: "ثالثًا، و ده الأهم بالنسبالي أنا مش هعمل دور سعاد حسنى فى أي عمل أبدًا، والتشبيه بسعاد حسنى هو بالنسبالى كان بمثابه إثبات امكانيات ممثلة واجتهاد مني والاجتهاد والتنوع شيء مشروع وحبى ليها حقى زى ما هو حق لكل اللى بيحبوها من فنانين وجمهور، سعاد حسنى حالة لن تتكرر ومفيش ممثلة مصرية مبتتعلمش من أدائها و موهبتها الكبيرة، وأى اسم يتذكر جنبها شرف ومسؤولية لأي ممثل، أتمنى أكون رديت بشكل واضح للكل، و شكرًا".

والجدير بالذكر أن الفنانة إيمان سلامة شاركت مؤخرًا في الجزء الثالث من مسلسل" البيت الكبير "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي،
ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي، بطولة سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، داليا مصطفى، عبير صبري، طارق صبري.

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