تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في البر الرئيسي الصيني، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وفي بيان للجنة الصحية الصينية، قالت فيه إن 69 حالة إصابة بفيروس كورونا كانت محلية العدوى، بينما وفدت 13 حالة إصابة بهذا الفيروس، من خارج البر الرئيسي الصيني.

 

وأضحت اللجنة الصينية، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الوافدة إلى البر الصيني، بلغ حتى نهاية يوم أمس الاثنين، 4624 حالة، من بينها 4332 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و292 لا تزال تتلقى العلاج.

 

وأكدت اللجنة الصحية الصينية، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالفيروس بين الحالات الوافدة.

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