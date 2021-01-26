على جمعة يجيب على سؤال.. هل الروح تعذب أم الجسد؟

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال مفاداه "هل الروح تعذب أم الجسد؟، على النحو التالي

وقال في إحدى حلقات برنامج "والله أعلم" المذاع على قناة cbc الفضائية، إن النفس هي من تعذب، فالجسد إذا أصابه شيء من العذاب لن يشعر به إلا بالنفس، فالنفس هي من تعذب بإيلام الجسد فتشعر وتتألم، فالجسد الميت جماد وحده.

وأكد جمعة أنه لذلك السبب قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل النار، أن ضرس الكافر فيها كجبل أحد، وفعل الله سبحانه وتعالى ذلك حتى يتحمل الكافر العذاب الذي يلقاه، فالعذاب له قوانين أخرى.

وأوضح جمعة أن الغرض من ذلك تخويف الناس لكن الله رحيم، فقد كبر الله سبحانه وتعالى ضرسه حتى لا يكون ألمه كبيرًا، ونقل جمعة ما قاله محي الدين بن العربي عن العذاب: "العذاب من العذوبة"

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