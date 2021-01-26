توقعات الأبراج.. حظك اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021.

برج الحمل





تسجل نقاطا لمصلحتك في الأيام المقبلة، ولو أن الأمر يتطلب جهوداً مضاعفة. قد تتخلى عن مشروع لكي تكرس وقتك واهتمامك لشيء أكثر واقعية وموضوعية. تواجهك قرارات ومسؤوليات لا يستهان بها. تشكل الشؤون الحياتية والعاطفية والعائلية قلقا بالنسبة إليك.





برج الثور





تميل إلى التفكير والتدبر في الأمور الدنيوية، ككيفية زيادة دخلك، أو في القضايا المعقدة، كهدفك في الحياة. لا تحب أن تختلط بأي شخص اليوم. من الأفضل أن تقضي يومك في المنزل للاسترخاء والراحة والهدوء. تذكر أن القراءة هي غذاء الروح.





برج الجوزاء





تشعر اليوم أن لديك رغبة قوية في الإبداع في معظم المجالات ولذلك استغل هذه الفرصة في إنجاز بعض المهام بدقة. يجب أن تستغل سرعة بديهتك اليوم في فهم بعض المشاكل التي ربما تكون واجهتها الأيام الماضية. بدأت بعض المشاريع ومن المتوقع اليوم أنك ستنتهي من العمل فيها.





برج السرطان





لن تسمح لأي شخص اليوم أن يقاطعك أو أن يعارضك أثناء التحدث. لا تندهش أو تتعجب إذا وجدت أكثر من شخص يعارضك أو يعرض وجهات نظرك على الأقل. كل شخص يعتقد أنه هو الأفضل وأن رأيه هو الصائب. على الرغم من أن المناقشات قد تكون محتدمة إلا أن النتيجة ستكون إيجابية.





برج الاسد





تشعر أنك شخص مميز جدا اليوم، فأفكارك أكثر وضوحا من ذي قبل وعقلك أكثر تفتحا. ربما تؤجل لقاءك بالأصدقاء أو بالحبيب اليوم لوقت آخر. المعلومات التي تحتاجها في مجال عملك ستعثر عليها من خلال المطبوعات الإخبارية الدورية، فتابعها بشكل دائم.





برج العذراء





هناك العديد من القرارات التي تتعلق بالاستثمار وبالإدخار وبالأمور المالية عموما. لا تقلق من أي شيء لأنك دائما تتخذ القرار السليم. تركز كل طاقتك على العمل ولن يوجد أي شيء يشتت تفكيرك. ربما لن تكون بهذا الهدوء الذي تتمتع به اليوم غدا.





برج الميزان





هل تنتظر اتصالا أو خطابا يتعلق بالعمل أو بالحبيب منذ وقت طويل؟ لا تقلق سيتحقق حلمك اليوم. لا تيأس إذا وجدت أن الخطاب او المكالمة طويلة، فربما تستفيد منها كثيرا. بعد انتهاء المكالمة ستشعر أنك متحمس لتحقيق أهدافك بأسرع وقت ممكن.





برج العقرب





لا تغضب من كلام الآخرين فربما يكون هناك سوء تفاهم لأنك لم تسمع ما قيل جيدا. عقلك يركز فقط على أفكارك ولا يقبل أفكار الآخرين. عليك أن تظهر الود والاحترام لمن حولك بإعطاء الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم.





برج القوس





تنتهي اليوم المهلة المحددة لمشروعك الأخير، وستكون سعيدا بالنتائج التي حققتها وبتحسن وضعك المهني والمادي. تشعر أن ثقتك في نفسك في زيادة مستمرة ولذلك ستغامر في المرحلة المقبلة من حياتك وتشارك في أكثر من مشروع.





برج الجدي





لا تحاول أن تحلل تصرفاتك بشكل دقيق. إذا كنت تحاول أن تقطف من كل بستان زهرة اليوم، فربما لا تحصل على أي شيء في النهاية، فكن حذرا من ذلك التصرف. هذا المبدأ ينطبق على مشاعرك أيضا. لا تكن عقلانيا بدرجة كبيرة عند مقابلتك للحبيب بل حاول أن توازن بين العاطفة والعقل.





برج الدلو





عندما يتعلق الأمر بالرومانسية اليوم، ستجد أنك تتحول إلى إنسان مرهف الحس. أنت عاطفي جدا اليوم لدرجة أنك لن تستطيع القيام بأي شيء.، وهذا هو الحب! على الرغم من أن الحب يمنح الإنسان قوة، إلا أنه أحيانا يكون أحد مصادر الضعف. تريد مشاروة الشريك في أي قضية تتعرض لها اليوم.





برج الحوت





أنت مضطر اليوم لاتخاذ قرار مهم جدا. ربما يعارضك شخص ما ويتحداك عند اتخاذ هذا القرار. تحتار اليوم في أمر ما وتسأل نفسك "هل من الأفضل أن تظل مكانك وتبعد عمن حولك أم تقترب بالمحيطين منك وتدعمهم ليحققوا أهدافهم وأحلامهم؟ هذا الصراع يزيد من حيرتك وارتباكك. ضع لنفسك اختيارات أخرى حتى تسهل على نفسك مهمة اتخاذ القرار.



