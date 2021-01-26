الكهرباء: 2.4 مليون وحدة تقدموا بطلبات للتحويل للعداد الكودي (فيديو)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تركيب 10 مليون عداد مسبقة الدفع، و200 ألف عداد ذكي كمرحلة تجريبية لتقييم التجربة والتوسع فيه تدريجيًا فيما بعد، منوهًا بأنه تم إطلاق برنامج القراءة الموحد لضمان دقة فواتير العدادات التقليدية بحيث يلتقط البرنامج صورة لقراءة العداد نفسه يتم نقلها إلكترونيًا لمراكز جمع القراءات.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن العدادات الكودية يتم تركيبها في المناطق المخالفة التي تحصل على كهرباء بطريقة غير قانونية، منوهًا بأن العداد يتم تركيبه برقم وليس باسم شخص كأداة دقيقة لحساب الاستهلاك لحين تقنين أوضاعه وعمل مصالحة بالممارسة كقيمة تقديرية للاستهلاك.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن طلبات التحول من الممارسة للعداد الكودي متاحة حاليًا من خلال منصة الخدمات الإلكترونية التي تقدم 17 خدمة أخرى، وتم تفعيل خدمة التحول للعداد الكودي فقط، وسيتم تفعيل باقي الخدمات تباعًا، موضحًا أن التحويل للعداد الكودي مفتوح حتى نهاية مارس المقبل، وهناك أكثر من 2 مليون و400 ألف وحدة عقارية تقدموا بطلبات للتحويل حتى الآن، لافتًا إلى أن شركات التوزيع بدأت في أخذ المقايسات والمعاينات لسرعة تركيب العدادات.

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